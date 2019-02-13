Бош: русские привыкли к зимней паузе, это наше преимущество над «Краснодаром»

Главный тренер «Байера» Петер Бош поделился мнением о «Краснодаре» в преддверии матча первого раунда 1/16 финала Лиги Европы. Встреча команд состоится завтра, 14 февраля, в Краснодаре.



«Конечно, для нас является преимуществом то, что «Краснодар» давно не играл. Русские привыкли, что у них есть зимняя пауза, так что это будет минимальное преимущество. Для «Краснодара» ценно то, что они играют дома. Мы не получим очки за одно название «фавориты». Это красивое слово для журналистов и фанатов. Важно только то, как мы будем играть завтра.



Мы очень уважаем эту команду. Они хорошо сыграли с «Севильей» и вышли со второго места. У них отличная команда, у нас также отличный состав, поэтому мы ждём интересной игры завтра.



Что касается победы в матче с «Баварией», секрет простой: нужно забить больше, чем соперник. Мы можем разбить любого соперника, если покажем свою игру», — передаёт слова Боша корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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