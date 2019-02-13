Сульшер: игроки «Манчестер Юнайтед», которые жалеют себя, не сыграют с «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2) отметил, что игроки английской команды не должны жалеть себя.



«Не нужно жалеть себя. Многие игроки „Манчестер Юнайтед“ ещё очень молоды. Они должны учиться на таких матчах. Уровень Лиги чемпионов выше, чем мы привыкли. Нельзя жалеть себя.



Мы должны прийти в норму в ближайшее время. В таком турнире, как Лига чемпионов, сложно играть с любым соперником. Но наш приоритет — это английская Премьер-лига, а также Кубок Англии, где нас ожидает встреча с „Челси“. Мы должны смотреть вперёд. Нас ждут игры с „Челси“ и „Ливерпулем“. Те, кто жалеет себя, не примут участия в матче с «Челси», — приводит слова Сульшера официальный сайт „Манчестер Юнайтед“.

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