Инс: Погба повёл себя глупо и подвёл «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал хавбека «красных дьяволов» Поля Погба за удаление в конце первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2). За несколько минут до конца основного времени Погба получил вторую жёлтую карточку за грубую игру против Дани Алвеса. Теперь француз пропустит ответный матч с «ПСЖ», который состоится в Париже.

«Погба сильно подвёл в матче с «ПСЖ». Он только вновь завоевал любовь фанатов, но вместо того, чтобы сыграть как футболист топового уровня, он так ужасно поступил.

Знаю, что Погба так повёл себя из-за недовольства игрой. Но стоит отдать должное Маркиньосу, он был слишком хорош, отлично проделал свою работу.

Думаю, тренеры других команд сделают выводы, как можно выключить из игры Погба. Теперь он ещё и пропустит ответный матч, это глупое поведение. Поль был настоящим лидером в команде Сульшера, его отсутствие в ответном матче разочаровывает», — цитирует Инса The Daily Mail.