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«Манчестер Юнайтед» проиграл «ПСЖ» в домашнем матче ЛЧ, Погба был удалён с поля

«Манчестер Юнайтед» проиграл «ПСЖ» в домашнем матче ЛЧ, Погба был удалён с поля
Футбол / Лига чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча команд состоялась на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу парижан.

На 53-й минуте счёт в матче открыл защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе. Через 7 минут преимущество французской команды удвоил нападающий Килиан Мбаппе. На 89-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, после чего игрок покинул поле.

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, ранее выступавший в составе «Зенита», вышел на замену на 75-й минуте матча, однако не сумел отметиться результативными действиями. Этот матч стал первым для аргентинца в составе парижан в Лиге чемпионов.

Ответный матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
12 февраля 2019, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 – Кимпембе – 53, 0:2 – Мбаппе – 60
Удаления: Погба, 89 – нет
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