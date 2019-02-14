Осорио покинул пост наставника сборной Парагвая спустя полгода после назначения

Главный тренер сборной Парагвая Хуан Карлос Осорио покинул свой пост спустя полгода после назначения.



«К сожалению, по личным причинам, связанным с семьёй, я не могу продолжать работать. Хотел бы поблагодарить всех за поддержку. Я был горд тренировать и вести за собой национальную команду», — приводит слова Осорио пресс-служба ФИФА.



Осорио возглавил сборную Парагвая в сентябре 2018 года, заключив контракт до 2022 года. Планировалось, что специалист будет работать с командой на Кубке Америки 2019 года и на чемпионате мира – 2022 в Катаре.



Ранее Осорио возглавлял сборную Мексики, где работал с 2015 до июля 2018 года. Колумбийский специалист руководил командой во время чемпионата мира в России, «ацтеки» дошли до 1/8 финала, где уступили Бразилии со счётом 0:2.