Куртуа: «Реал» должен решить, нужен ли команде Азар

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о возможном переходе в команду нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара.

«Конечно, было бы неплохо, если бы Азар перешёл в «Реал», но я не могу сказать об этом много. Это решение должен принять он. Кроме того, руководство «Реала» должно решить, нужен ли он команде.

Эден — футболист топ-уровня и мой приятель. Будет здорово, если он станет игроком «Реала», но решать ему. Посмотрим, что произойдёт в конце сезона», — приводит слова Куртуа VTM News.

Ранее сообщалось, что Азар уже принял решение о переходе в мадридский клуб предстоящим летом.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Эден забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач в 25 матчах.