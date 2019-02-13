Азар: Моуринью был особенным, но стиль Сарри больше подходит моей философии

Нападающий лондонского «Челси» Эден Азар рассказал о роли тренеров в своей карьере, а также заявил, что игровой стиль нынешнего наставника команды Маурицио Сарри подходит ему.



«Все тренеры, с которыми я работал, дали мне что-то. Начиная с Клода Пюэля, под руководством которого я играл в «Лилле», и заканчивая Маурицио Сарри. Все они видят футбол по-разному, и именно поэтому сейчас я такой, какой есть. Каждый из них давал мне важные советы.



Жозе Моуринью был особенным, но стиль, которого придерживаются Сарри и Руди Гарсия, больше подходит моей футбольной философии», — приводит слова Азара пресс-служба «Челси».



Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой 28-летний бельгиец принял решение покинуть лондонский клуб по окончании нынешнего сезона и перебраться в мадридский «Реал».

Азар: Моуринью, Конте и Сарри хотят, чтобы я забивал по 40-50 голов