Бош: «Краснодар» не удивил, мы знаем, что это хорошая команда

Главный тренер «Байера» Петер Бош прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром» (0:0).

«Не очень доволен игрой, конечно. Мне бы хотелось, чтобы мы забили гол на выезде. Но надо быть честным, у «Краснодара» были моменты. Во втором тайме у нас были моменты, но забить, к сожалению, не удалось. Соперник не особенно удивил. Знаем, это хорошая команда, что они сегодня и показали. Хотелось бы забить гол на выезде, мы этого не сделали, теперь крайне необходимо выиграть дома.

Честно говоря, не задумываюсь об игре на следующей неделе, у нас ещё матч с «Дюссельдорфом», но вернусь ещё к этой игре, пересмотрю её и приму решение, что следует изменить в наших действиях в повторном матче.

Нам очень понравился стадион — суперкачество. И газон, который мы увидели, таким и должен быть. Я давно не играю, но вижу, что на таком газоне, с такими фанатами именно так и надо играть. Не удивлён уровнем футбола местной команды, а вот стадион определённо удивил. Почему не удивлён игрой «Краснодара»? Мы ведь смотрели их игры, такого футбола от них и ждали.

Всё остаётся, как и было, фаворитов нет. Есть две хорошие команды, и лучшая из них победит. Надеюсь, это будет Леверкузен», — передаёт слова Боша корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.