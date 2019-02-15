Голубев: «Байер» не удивил «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Артём Голубев прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

«Для нашей команды положительным результатом всегда является только победа, можно назвать сегодняшний итог вполне удовлетворительным. Впереди второй матч, мы будем играть только на победу.

Что касается игры, могу сказать, что команда выполняла установку тренера. Может, не всё получалось, но мы старались. Вы сами видели, игра была очень зрелищной.

«Байер» не удивил, так как мы целенаправленно готовились к этой игре. Мы разбирали эту команду, на двух сборах готовились к сезону и в частности к этому матчу, поэтому были готовы ко всему», — передаёт слова Голубева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.