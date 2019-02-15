Бубнов: «Краснодар» на данный момент готов лучше «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером» (0:0).

«Нужно учитывать, что чемпионат России ещё не начался, а Бундеслига идёт полным ходом. «Байер» сейчас на ходу, выиграл несколько последних матчей, в том числе у «Баварии» (3:1), а также разгромил «Майнц» (5:1). На фоне такого соперника «Краснодар» провёл очень хорошую игру, несмотря на то, что не удалось победить.

Соглашусь, что система видеоповторов не пошла бы на пользу хозяевам, так как эпизод с попаданием мяча в руку Спайича наверняка был бы зафиксирован. Правда, во всём остальном судейская бригада отработала на хорошую оценку и правильно разобралась с голом Аларио, который нельзя было засчитывать.



Думаю, в ответной встрече «Краснодар» будет играть в том же ключе. Счёт 0:0 не так уж и плох, ведь результативная ничья выведет нашу команду в следующий раунд. Другой вопрос, сможет ли она забить в Леверкузене, где моменты обязательно будут? В то же время Игнатьев провёл хорошую игру и вполне мог отличиться, так почему бы ему не реализовать одну из возможностей в Германии? Поэтому шансы соперников оцениваю как равные.



Если же сравнивать увиденное с тем, что происходило накануне в матче «Фенербахче» и «Зенита», то тут скорости и зрелищность однозначно были выше. Также сложилось впечатление, что «Краснодар» на данный момент готов лучше лидера РПЛ», — приводит слова Бубнова Sportbox.