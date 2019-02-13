Бубнов: шансы «Фенербахче» и «Зенита» по-прежнему примерно равны

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов с «Фенербахче» (0:1).

«Ещё по контрольным матчам было видно, что «Зенит» станет действовать в Турции вторым номером. Это связано с появлением новичков в последний момент, игрой двумя составами по ходу одного спарринга, уровнем функциональной готовности, потерями важных полузащитников, Кузяева и Ерохина, которых очень не хватало в созидании.



«Зенит» неплохо закрывался, в целом справлялся с мощным давлением хозяев в первом тайме, но не контролировал центр поля, почти не угрожал сопернику. Пропущенный мяч со стандарта — отдельная тема, не характеризующая общий контекст. Как и заработанный «Зенитом» пенальти. Реализуй Роберт Мак эпизод, игра развивалась бы после перерыва по совершенно иному сценарию. Безусловно ключевой момент. У «Зенита» были бы хорошие шансы заручиться форой перед домашним матчем, потому что «Фенербахче» потратил много сил. Не смог бы так агрессивно прессинговать и оказывать давление в атаке, но вынужден был бы идти вперёд, оставляя свободные зоны.



А так во втором тайме «Фенербахче», произведший в целом неплохое впечатление, несколько сбавил темп, «Зенит» подравнял игру, но так ничего и не создал. Средняя линия — разрушитель Краневиттер, нечасто проходивший в состав Эрнани и новичок Барриос — ожидаемо недостаточно часто снабжала мячом форвардов. Это сочетание как минимум несыгранно, мешало и обилие брака в передачах. Трудно пришлось также Набиуллину, через фланг которого турки развивали большинство атак в первом тайме.



Несмотря на минимальное поражение в гостях, думаю, шансы команд на выход в следующую стадию по-прежнему примерно равны. В Петербурге «Фенербахче» не станет так активничать, а «Зенит» за 9 дней должен добрать кондиций», — приводит слова Бубнова Sportbox.