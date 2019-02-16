Тренер «Вальядолида»: советую Месси отдохнуть на диване вместо матча с нами

Главный тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес на пресс-конференции перед выездным матчем 24-го тура испанской Примеры с «Барселоной» с юмором прокомментировал информацию, что тренерский штаб каталонцев может предоставить отдых лидеру команды Лионелю Месси.

«Надеюсь, Месси предоставят отдых. Если Лионелю нужно отдохнуть, рекомендую ему остаться на диване. Уверен, он у него очень удобный. Если другие игроки «Барселоны» тоже хотят отдохнуть, нужно позволить им это. Тут нет никакой проблемы», — приводит слова Гонсалеса Marca.

Матч «Барселона» — «Вальядолид» состоится на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 16 февраля, и начнётся в 22:45 мск.

«Барселона», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Вальядолид» (26) занимает 15-е место.