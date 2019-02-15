Вальверде: «Барсе» нечего бояться, мы по-прежнему возглавляем таблицу Примеры

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде не считает, что ему и его игрокам следует опасаться конкурентов в борьбе за чемпионский титул испанской Примеры.

Ранее вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа выразил мнение, что это другие клубы боятся играть с его командой, потому что она набрала форму.

«Барселоне» нечего бояться. За победу в чемпионате Испании мы сражаемся с теми же командами, что и раньше, — с «Атлетико», «Реалом», «Валенсией» и «Севильей». Как можно чего-то бояться, когда ты возглавляешь турнирную таблицу?» — приводит слова Вальверде Goal.

«Барселона» занимает первое место в таблице чемпионата Испании. Каталонский клуб опережает «Реал» на шесть очков, а «Атлетико» — на семь.