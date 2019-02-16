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«Ливерпуль» интересуется Малкомом

«Ливерпуль» интересуется Малкомом
Футбол / Англия

«Ливерпуль» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Барселоны» Малкому. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Le 10 Sport.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант приобретения футболиста в ближайшее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Малком также входит в сферу интересов «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур».

21-летний Малком перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Бордо», в последний момент клуб перехватил хавбека у итальянской «Ромы». Сумма трансфера составила € 41 млн. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в семи матчах испанского национального чемпионата (один — в основном составе) и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

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