Малком: пересмотрел свой гол в ворота «Реала» уже сто раз

Форвард «Барселоны» Малком, ставший автором гола в первом матче полуфинала Кубка Испании с «Реалом» (1:1), поделился эмоциями от игры.

«Я пересмотрел этот гол уже сто раз! Очень рад, что удалось сыграть. Счастлив, что забил.

Узнал, что был включён в стартовый состав, непосредственно перед началом игры. Но я был готов. Месси сказал мне, чтобы я оставался спокоен. Он предупредил также, что нас ждёт сложный матч.

Я всегда буду рассказывать своим детям и внукам, что играл с лучшими футболистами всех времён. Неймар? Я играл с ним в сборной. Он один из сильнейших футболистов в мире, но мы не говорим о его возвращении в «Барселону», — приводит слова Малкома Football-Espana.

Ответный матч полуфинала Кубка Испании состоится 27 февраля в Мадриде.