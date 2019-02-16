Защитник «Витесса» Кларк: не считаю, что мы играем слишком оборонительно

Защитник «Витесса» Макс Кларк прокомментировал неудачную серию команды в чемпионате Нидерландов.

В последних трёх матчах голландского первенства «Витесс» набрал всего одно очко, сыграв вничью с «Херенвеном „(2:2), а также проиграв “Фортуне» (1:2) и «Гронингену» (1:2).

«Мы должны оставаться едиными с болельщиками, как одна команда. Хотя лично я не считаю, что мы играем слишком оборонительно. На прошлой неделе мы были хороши в матче с „Гронингеном“ в первом тайме. У нас есть игра, просто нужно её улучшить. У нас есть качества, чтобы выигрывать матчи, но мы должны доказать это сейчас», — приводит слова Кларка Omroep Gelderland.

Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.

После 21 тура «Витесс», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизии.