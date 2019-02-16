Коман сможет принять участие в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман сможет принять участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщается на официальном сайте мюнхенской команды. Напомним, французский футболист оформил дубль в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:2), однако получил повреждение в концовке встречи.



Сегодня, 16 февраля, Коман прошёл тщательное медицинское обследование. Повреждение французского полузащитника оказалось несерьёзным. Таким образом, Коман сможет сыграть в матче Лиги чемпионов.



Первый матч «Ливерпуль» — «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 19 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная встреча команд состоится 13 марта на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

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