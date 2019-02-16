Дзола: не согласен, что Хадсон-Одои получает мало игрового времени в «Челси»

Ассистент главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола считает, что нападающий Каллум Хадсон-Одои получает достаточное количество игрового времени в лондонском клубе.

«Извините, не согласен, что Хадсон-Одои играет мало. Как только появляется возможность, он выходит на поле. Иногда с самого начала матча. Главный тренер даёт ему достаточно возможностей чувствовать себя востребованным.

В ведущих клубах Европы не так много 18-летних футболистов, которые играют столько же, сколько он. Кроме того, мы его ценим и верим в его прогресс.



У Каллума блестящее будущее в «Челси». Он нравится всем членам тренерского штаба. Вы должны понимать, что его окружают лучшие игроки, и ему нужно усердно работать, чтобы стать лучше них", — приводит слова Дзолы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Хадсона-Одои активно пыталась купить «Бавария», но клубы не смогли договориться по сумме трансфера. Также форвард входит в сферу интересов «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне 18-летний Хадсон-Одои принял участие в четырёх матчах чемпионата Англии, отыграв в сумме 74 минуты, и не отметился результативными действиями. Также на его счету один забитый мяч и один голевой пас в пяти матчах Лиги Европы.