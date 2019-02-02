Румменигге: Хадсон-Одои — единственный, кого «Бавария» хотела купить в январе

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои был единственной трансферной целью мюнхенского клуба в зимнее трансферное окно.



«Единственный, кого Хасан Салихамиджич хотел купить в январе, был Хадсон-Одои из „Челси“. Он практически влюбился в игрока и его профессиональные качества. Все остальные истории о готовящихся трансферах были слухами. Но эта тема остаётся на будущее. Мы разберёмся с этим в ближайшие месяцы и примем решение. Не буду отрицать, „Челси“ не понравилось, что мы открыто заявляли об интересе в Хадсону-Одои, но не забывайте, что мы должны были дать сигнал молодому игроку. Личного контакта с ним не было, это запрещено. Думаю, это сразу вышло бы на поверхность. Мы подали сигнал, что „Бавария“ крайне заинтересована в игроке», — приводит слова Румменигге FourFourTwo.



Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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