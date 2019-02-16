«Валенсия» намерена выкупить Черышева у «Вильярреала» по окончании сезона

Руководство «Валенсии» готово заплатить «Вильярреалу» € 7 млн за российского полузащитника Дениса Черышева, сообщает Marca.

Сейчас Черышев выступает за «Валенсию» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

По информации издания, главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль впечатлён игрой 28-летнего хавбека и хочет, чтобы клуб сохранил россиянина. Травма или большой спад в форме могут изменить ситуацию.

В этом сезоне Денис забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

«Валенсия», набрав 31 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. Завтра, 17 февраля, команда Марселино проведёт домашнюю встречу 24-го тура с каталонским «Эспаньолом».