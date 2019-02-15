Мостовой: прогресс Черышева связан в том числе с общим подъёмом «Валенсии»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мыслями об игре полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в последних матчах.



«Улучшение в игре Дениса в том числе связано с общим подъёмом «Валенсии», поэтому и Черышев регулярно забивает, отдаёт голевые передачи, не получает травм, отлично себя чувствует. В начале чемпионата у них всё-таки были проблемы, они шли даже в конце турнирной таблицы.



Является ли «Валенсия» для Дениса пределом? Дело не в том, в какой команде ты играешь, а в том, как ты играешь. В своё время я видел кучу игроков, которые играли в топ-командах и показывали себя хорошо, а затем переходили в середняки и просто-напросто терялись. Не стоит забывать, что «Валенсия» тоже является в какой-то степени топ-клубом. В своё время они играли два раза в финале Лиги чемпионов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Радченко: для Черышева «Валенсия» не потолок, он может играть за топ-клуб