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Гол Балотелли помог «Марселю» одержать третью победу подряд в Лиге 1

Гол Балотелли помог «Марселю» одержать третью победу подряд в Лиге 1
Футбол / Франция

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Амьен». Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник Флорьян Товен, отличившийся на 19-й минуте после передачи хавбека Максима Лопеса. В середине первого тайма преимущество «Марселя» увеличил нападающий Марио Балотелли, голевой пас отдал полузащитник Лукас Окампос.

«Марсель» одержал третью победу подряд в чемпионате Франции. Для «Амьена» это поражение стало пятым в последних шести встречах.

«Марсель», набрав 40 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, «Амьен» (21) — 16-е.

Календарь матчей французского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 25-й тур
16 февраля 2019, суббота. 19:00 МСК
Марсель
Марсель
2 : 0
Амьен
Амьен
1:0 – Товен – 19, 2:0 – Балотелли – 25
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