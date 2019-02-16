Гол Балотелли помог «Марселю» одержать третью победу подряд в Лиге 1

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Амьен». Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник Флорьян Товен, отличившийся на 19-й минуте после передачи хавбека Максима Лопеса. В середине первого тайма преимущество «Марселя» увеличил нападающий Марио Балотелли, голевой пас отдал полузащитник Лукас Окампос.

«Марсель» одержал третью победу подряд в чемпионате Франции. Для «Амьена» это поражение стало пятым в последних шести встречах.

«Марсель», набрав 40 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, «Амьен» (21) — 16-е.

Календарь матчей французского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».