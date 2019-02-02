«Аталанта» не взяла Балотелли ещё в 13 лет из-за характера. Это было правильно

«Аталанта», которая на днях казнила в Кубке Италии «Ювентус», под руководство Джан Пьеро Гасперини уже пару лет остаётся одной из самых симпатичных команд континента. Однако в клубе хорошо отстроена не только первая команда: академия в Бергамо — сильнейшая в Италии. В этом легко убедиться, заглянув в турнирную таблицу Примаверы, где «Аталанта» U19 делит первое место и выносит «Ювентус» 5:1.

Академия бергамасков уже почти два десятилетия строится на принципах Йохана Круиффа, которые тот оставил «Аяксу» и «Барселоне». В последние годы это серьёзно помогает первой команде «Аталанты»: как только молодой игрок доходит до основы, на него сразу клюют гранды — «Ювентус», «Наполи», миланские клубы. Учитывая беспорядочные цены нынешнего рынка и моду на совсем молодых игроков, «Аталанта» соглашается на продажу своих воспитанников. Расчёт здесь такой: на эти деньги можно приобрести пару опытных футболистов (Ханс Хатебур, например, достался клубу менее чем за 1 млн евро), а едва подошедший к основе игрок, возможно, и не сумеет заиграть так, как от него ждут.



Идеальным примером можно считать продажу защитника Маттиа Кальдары в «Ювентус». «Аталанта» получила в общей сложности более 20 млн евро, обеспечила себе хорошую трансферную кампанию на вход, а затем ещё и получила Кальдару обратно в аренду. «Юве» прошлым летом перепродал игрока в «Милан» в обмен на Леонардо Бонуччи, и «Милан» прекрасно проиллюстрировал тезис о беспорядочности нынешнего рынка молодых игроков. Кальдара никогда до этого не играл в командах, где линия обороны состоит из четырёх защитников — только в 3-x-x. Логично, что в «Милане» у него возникли большие проблемы. «Аталанту» это не волнует: деньги получены, и часть из них вложена в академию.

Наступила эра скаутов. Теперь они важнее для клубов, чем главные тренеры 2019-й меняет приоритеты: в Football Manager играют все.

Лучшая история, иллюстрирующая работу академии «Аталанты», случилась в 2004 году. На базе нерадзурри проходил тестовый матч команд, составленных из 13-летних просмотровых мальчиков, и в этой игре на поле был Марио Балотелли. Бало уже в том возрасте был таким, каким мы его знаем сейчас: вся округа знала, что этот парень может прокинуть сопернику мяч между ног, но при этом может и сорваться. Арбитр тестового матча зафиксировал у Марио фол, тот не выдержал и закричал на судью, а к концу тайма завёлся так, что сорвал с себя манишку и ушёл с поля.

Арбитром той тестовой встречи был Рафаэлло Бонифаччо, главный молодёжный скаут «Аталанты». Чтобы понять, каким важным человеком является Бонифаччо, достаточно перечислить фамилии игроков, которых он нашёл для академии. Габбьядини, Монтоливо, Донадони, Таккинарди, Локателли, Гальярдини, тот же Кальдара — все они и многие другие появились в «Аталанте» благодаря работе скаута, и все они имели важные ментальные навыки. Для молодёжного департамента бергамасков важны не только чувство мяча и скорость (ключевые навыки на первом этапе отсева в «Аталанте»), но и его умение вести себя, сохранять спокойствие и строгость к себе. Балотелли не был взят как раз потому что не подходил под эти требования. Мино Фавини, руководивший тогда молодёжным департаментом «Аталанты», говорит, что клуб ничего не потерял: «В конце концов, мы всегда найдём парня с более хорошими манерами, который примет наш тип воспитания».



Эта непоколебимая уверенность в примате ментальных навыков и воспитания над умениями на поле и сделала академию «Аталанты» лучшей в Италии. В этой идее совмещаются два ключевых аспекта хорошей работы молодёжного департамента: чёткий скаутинг молодых талантов и доведение их до высокого уровня. Мино Фавини говорит, что в отличие от богатых миланских соседей (расстояние от Милана до Бергамо — менее 50 км) «Аталанта» не может позволить себе ошибаться даже на уровне 13-14-летних футболистов, поэтому чтобы добиться максимальной вероятности появления одного из 300 воспитанников в профессиональной лиге, нужно уже в этом возрасте делать ставку на профессионализм и твёрдость характера. Это совмещение двух из трёх основных принципов Круиффа: поиск личности и развитие характера/навыков.

«Простой футбол — самое сложное». Правила жизни Йохана Круиффа Йохан Круифф празднует 68-й день рождения. Великий голландец менял футбол не только своей игрой, но и острыми высказываниями.

Далее задачей клуба становится параллельное развитие характера и навыков — такое, по мнению уже отошедшего от активных дел в клубе Бонифаччо, возможно только при имеющемся профессионализме. Нынешний руководитель молодёжного департамента Маурицио Костанци чётко формулирует стратегию: «Самое сложное из того, чего мы добиваемся, — обучение игроков. Я имею в виду формирование таких качеств, как умение пожертвовать себя ради команды. Мы должны заставить их почувствовать, что не всё должно исходить от других, а ещё и от них самих». Я достаточно много наблюдал за работой детских тренеров в разных российских городах — совершенно точно Костанци верно определяет ключевую проблему. С достаточно раннего возраста в футболистах закрепляется желание перекладывать вину и ответственность на другого, что странно для командного вида спорта. В Бергамо делают как раз командных игроков.



За этим пристально следят — каждый игрок работает с психологом, у каждого есть три ментора. Обычная уже для академий практика «плохие оценки в школе — на тренировки не приходишь» развивается молодёжным департаментом «Аталанты»: здесь стараются привить культуру. Проданный в 2016 году в «Наполи» за 10 млн евро Альберто Грасси в одном из молодёжных матчей позволил себе расистские оскорбления — в наказание по настоянию клуба он был не только отстранён от тренировок, но и на несколько месяцев отправился на послушание к пастору одной из местных церквей, а затем ещё и навестил в больнице мужчину из Ганы. Больше проблем с Грасси не возникало. Директор «Аталанты» Паскуале Марино в своё время хвалился: «Когда мы отдаём наших парней в аренду, мы всегда получаем звонки с комплиментами за их профессионализм и поведение. Такие ценности важны, если ты хочешь стать большим игроком».

С точки зрения Круиффа, если двух первых принципов академия придерживается строго, то к выпускным годам будет гораздо проще оттачивать индивидуальные навыки. Секрет «Аталанты» кроется именно в этом: никаких революционных методик индивидуальной подготовки нет, но всё это даётся игрокам с прекрасной ментальной базой и умением делать на поле всё. До 14 лет у парней нет привязанных позиций, и даже если у кого-то видны задатки хорошего нападающего, его заставят работать по индивидуальной программе над развитием оборонительных навыков. Задатки, считает Костанци, можно в полной мере развить с 15 до 17 лет — когда мальчик уже точно а) физически окреп; б) не вымахает неожиданно за лето на 10 сантиметров.



Самое важное отличие от многих итальянских молодёжных департаментов заключается в том, что до 16 лет здесь не ведётся никакой речи о тактике. Для Италии это, возможно, оскорбительно, но Фавини, архитектор бергамского будущего, и не скрывает, что ориентировался на «Барселону» (читайте — на Круиффа): «Упор на технику в этом возрасте, всё с мячом — вот почему у них такие острые глаза». В «Аталанте» не стремятся создать команду из определённого возраста, потому что отчётливо понимают, что не все парни дойдут до профессионального уровня и будут играть вместе — это утопия даже в «Аяксе». Здесь хотят, чтобы каждый из них бурно развивался индивидуально в старшем детском возрасте — и вместе, благодаря профессиональной базе, они играли, как команда. Требовать этого невозможно, поэтому результаты 15-19-летних команд для нерадзурри далеко на втором плане.



И тем не менее они есть. И команда U15, и команда U17 становились чемпионами Италии в своих возрастах за последние пять лет. Фавини допускает, что это благодаря внутренней тренерской школе «Аталанты» — здесь знают, как нужно мотивировать ребят с хорошим спортивным характером.



По крайней мере, это выглядит как традиция. Рафаэлло Бонифаччо не был профессиональным игроком, когда стал центральной фигурой академии бергамасков. Он работал по специальности — учителем риторики.