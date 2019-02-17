«Реал» — «Жирона»: Бэйл и Винисиус Жуниор начнут матч на скамейке запасных

Мадридский «Реал» и «Жирона» объявили составы на матч 24-го тура испанской Примеры.
«Реал»: Куртуа, Варан, Рамос, Марсело, Одриосола, Каземиро, Кроос, Себальос, Асенсио, Васкес, Бензема.
Запасные: Навас, Карвахаль, Начо, Вальверде, Мариано, Бэйл, Винисиус Жуниор.
«Жирона»: Буну, Рауль Гарсия, Хуанпе, Алькала, Рамальо, Порро, Понс, Гранель, Дуглас Луис, Португес, Стуани.
Запасные: Ираисос, Планас, П. Робертс, Алейш Гарсия, В. Фернандес, Пэк, Э. Лосано.
Матч «Реал» — «Жирона» состоится сегодня, 17 февраля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Реал», набрав 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Жирона» (24) — 17-е.
Прямая видеотрансляция матча «Реал» — «Жирона»