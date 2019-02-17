УЕФА занимается популизмом. Дисквалифицировать за обнуляющие карточки — бред

На этой неделе сразу две жёлтые карточки в еврокубковых матчах заставили говорить столько же, сколько о голах. Сначала Серхио Рамос на 89-й минуте амстердамского матча с «Аяксом» схватил Каспера Дольберга и вынудил арбитра лезть в карман, а затем в Глазго полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа затягивал время и тоже был предупреждён.

Рамоса не за что наказывать. Хотя он наговорил ерунды Так специально защитник «Реала» получил жёлтую карточку или нет? Разбираемся.

УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении обоих футболистов — им грозит дисквалификация на два и более матчей. Рамоса и Кондогбиа обвиняют в умышленном получении предупреждений — с недавних пор футбольные власти стараются бороться против этого. И если бы в остальном европейский футбол был честным и равным к бедным и богатым, то тогда подобное стремление к фэйр плей выглядело бы логично.



Но в контексте ситуации в еврокубках и национальных чемпионатах это выглядит насмешкой.



Летом прошлого года лондонский «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» после ошибки Петра Чеха. Леверкузенский «Байер» в своём официальном твиттере поехидничал над вратарём, выложив видео с игрой Бернда Лено и подписью «Знаем мы одного парня…». Чех отреагировал с одной стороны совершенно справедливо, а с другой — очень болезненно.

«В „Арсенале“ мы разделяем важные ценности, которые делают нас большим клубом не только с футбольной стороны. Честная борьба, профессионализм, спортивный дух — главные вещи, которым учат молодых игроков. Грустно видеть, что другие клубы не разделяют наши ценности», — написал тогда вратарь в твиттере. Это выглядело пугающе, потому что мы прочитали сообщением из прошлого. К сожалению, клубов, которые ведут себя честно и корректно, почти не осталось. Богатые толкаются локтями между собой и растаптывают тех, кто богат недостаточно. Основные ценности европейского футбола теперь такие.



На обнуляющие карточки стоило бы обратить внимание, если бы топовые клубы не нарушали финансовый фэйр плей, обходя блокировки забавными методами. Если бы не снимали игроков у других клубов прямо с самолётов. Если бы футболист не имел возможности безнаказанно устроить саботаж клубу, которому принадлежит по контракту, потому что ему вдруг захотелось перейти в другой. Если бы посещаемость периферийных чемпионатов не падала, так как лучшие ресурсы из них высасывают. В конце концов, если бы генеральный секретарь УЕФА не писал максимально заискивающим тоном письма в один из ведущих клубов Европы с персональной просьбой разрешить ближневосточные финансовые дела.

Но всего этого нет, а пока этого нет, угрозы дисквалифицировать ушлых игроков выглядят популизмом.



Практически любой метод ведения борьбы, дающий преимущество, сейчас считается применимым — и это результат травоядной политики УЕФА, а не дело оборзевших игроков. Они дают то, что им позволяют, а в ответ игрокам и клубам грозят смешными мерами. Если пойти дальше, то УЕФА может дисквалифицировать и тренеров, которые отказались ставить в состав основного игрока с жёлтой карточкой после победы 4:0 в первом матче плей-офф. Важно понимать, что хмуря брови по незначительным поводам, европейские футбольные власти позволяют клубам чувствовать себя ещё вольготнее в гораздо более серьёзных вопросах. Финансовой справедливости, например.



УЕФА в очередной раз пытается выглядеть рыцарями посреди мародёрства. Лучшим решением будет не трогать Рамоса и Кондогбиа.