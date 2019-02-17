Смоллинг: с детства мечтал играть в таких матчах, как с «Челси»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Англии с «Челси», который состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завтра, 18 февраля.

«Будучи игроком «Манчестер Юнайтед», всегда сильно ждёшь такие матчи. Ещё ребёнком мечтаешь о том, что будешь принимать участие в таких встречах. Я не могу дождаться этой игры», — цитирует Смоллинга пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Ранее Смоллинг положительно оценил результаты работы исполняющего обязанности тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера. Английский защитник заявил, что футболисты зарядились позитивом, а соперники стали вновь бояться «Манчестер Юнайтед».

В английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» после 26 сыгранных туров занимает четвёртое место.