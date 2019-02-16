Смоллинг: у Сульшера есть и неприятная сторона

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг поделился мнением о наставнике команды Уле-Гуннаре Сульшере.



«Да, у Сульшера есть и неприятная сторона. Думаю, у каждого тренера есть жёсткий метод, который он использует, когда необходимо изменить ситуацию. Тренеру нужно быть разносторонним. Я очень рад играть под его руководством, Сульшер великолепен», — приводит слова Смоллинга Goal.com.



Напомним, Сульшер сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года. В 26 турах «Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Манчестер Сити», набравший 65 очков в 27 матчах.

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