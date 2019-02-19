«Крылья Советов» одолели датскую команду в товарищеском матче

«Крылья Советов» одержали победу в товарищеском матче с датской командой «Колдинг ИФ». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу самарского клуба.



«Крылья» вышли вперёд уже на 6-й минуте усилиями полузащитника Дениса Ткачука. Во втором тайме, на 60-й минуте, самарцы удвоили преимущество – голом отметился хавбек Антон Зиньковский. На 70-й минуте «Колдинг» сократил отставание, но до конца встречи так и не сумел сравнять счёт.



«Крылья Советов» после 17 туров занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 17 очков и одну игру в запасе. В первом матче после зимнего перерыва самарской команде предстоит встретиться с «Локомотивом». Игра состоится в Москве 2 марта и начнётся в 16:30 мск.