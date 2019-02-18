Венгер получил награду Laureus «За заслуги»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил награду Laureus в номинации «За заслуги», сообщает официальный «твиттер» Laureus.

«Спорт огромен, у меня была долгая карьера, но моя страсть к спорту не изменилась, моя страсть к людям не изменилась», — сказал Венгер, получив награду.

Напомним, 69-летний Венгер возглавлял «Арсенал» в течение 22 лет. Под его руководством лондонский клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также дошёл до финала Лиги чемпионов. Венгер трижды признавался тренером года в Премьер-лиге. В сезоне-2003/04 «Арсенал» не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии.

В данный момент Венгер является свободным агентом, но неоднократно сообщал о желании продолжить карьеру.

Laureus World Sports Awards ежегодно награждают спортсменов за достижения в предыдущем году.