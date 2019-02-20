«Чертаново» заявило 14-летнего форварда Пиняева на сезон

«Чертаново» на официальном сайте объявило о внесении в заявку команды на текущий сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 14-летнего нападающего Сергея Пиняева.



Пиняев, который на данный момент находится в расположении юношеской сборной России, является самым молодым футболистом в заявках российских команд, которые имеют возможность выступать с профессионалами. Согласно регламенту, форвард может также играть и за «Чертаново-2», которое выступает в ПФЛ. Если Пиняев выйдет на поле до конца нынешнего сезона, он станет самым молодым футболистом, когда-либо появившимся на поле в российских лигах.



Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «МЮ» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бари». Второй раз юный футболист отправился в расположение манкунианцев в январе 2019 года.

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