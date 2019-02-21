Лэмпард: мне было бы глупо думать о назначении в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» и главный тренер клуба «Дерби Каунти» Фрэнк Лампард назвал «глупыми» разговоры о том, что он может заменить у руля «Челси» Маурицио Сарри. Ранее британские СМИ назвали Лэмпарда и бывшего тренера «Реала» Зинедина Зидана кандидатами на пост главного тренера «Челси».

«Все знают, что у меня была большая и длинная карьера в «Челси». Но думать о каких-то других клубах, когда я итак получил работу на старте карьеры тренера, было бы глупо. Посмотрим, что будет дальше.

Тренеру в футболе не стоит заглядывать слишком далеко. Это первая ошибка.

Я думаю только о том, чтобы добиться успеха с клубом в городе, который предоставил мне такую возможность. Если я смогу добиться успеха с «Дерби», буду считать это одним из главных достижений в футбольной карьере», — цитирует Лэмпарда Sport360.