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«Челси» рассматривает Зидана и Лэмпарда в качестве замены Сарри

Фото: Clive Rose/Getty Images
«Челси» рассматривает Зидана и Лэмпарда в качестве замены Сарри
Футбол / Англия

Руководство лондонского «Челси» составило список потенциальных сменщиков Маурицио Сарри на посту главного тренера команды, сообщает Sky Sports.

В числе кандидатов на роль наставника синих оказались два специалиста. Первый – бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан, который пребывает без работы после ухода из «Королевского клуба» в мае 2018 года. Второй претендент на пост – экс-футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард, в настоящий момент руководящий «Дерби Каунти», выступающим в Чемпионшипе.

Также руководство синих рассматривает в качестве запасного варианта временное назначение Джанфранко Дзолы, который работает помощником Сарри.

Ранее сообщалось, что «Челси» уволит Сарри, если команда проиграет в финале Кубка лиги «Манчестер Сити».

Источник: «Челси» уволит Сарри в случае поражения в финале Кубка лиги
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