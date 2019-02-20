«Челси» рассматривает Зидана и Лэмпарда в качестве замены Сарри

Руководство лондонского «Челси» составило список потенциальных сменщиков Маурицио Сарри на посту главного тренера команды, сообщает Sky Sports.



В числе кандидатов на роль наставника синих оказались два специалиста. Первый – бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан, который пребывает без работы после ухода из «Королевского клуба» в мае 2018 года. Второй претендент на пост – экс-футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард, в настоящий момент руководящий «Дерби Каунти», выступающим в Чемпионшипе.



Также руководство синих рассматривает в качестве запасного варианта временное назначение Джанфранко Дзолы, который работает помощником Сарри.



Ранее сообщалось, что «Челси» уволит Сарри, если команда проиграет в финале Кубка лиги «Манчестер Сити».

Источник: «Челси» уволит Сарри в случае поражения в финале Кубка лиги