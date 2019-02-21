Голодец: у Дюкова очень сильная поддержка в футбольном сообществе

Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала, как относится к Александру Дюкову, который является единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза.

«22 февраля состоятся выборы нового президента. Знаю, что у Александра Дюкова очень серьёзная программа развития, я с ней знакома. В ней очень большое внимание уделяется развитию детского и юношеского футбола. И есть очень серьёзное взаимодействие со всеми футбольными клубами. Я понимаю, что сегодня у Дюкова очень сильная поддержка в футбольном сообществе. Думаю, что это будет новый этап в развитии футбола. Мне хочется пожелать ему успехов на выборах, и если коллеги окажут ему доверие, то в дальнейшей работе», — цитирует ТАСС Голодец.