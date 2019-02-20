Прядкин: РФС и половина «Зенита» не переедут в Москву после назначения Дюкова

Президент РПЛ и исполняющий обязанности главы РФС Сергей Прядкин рассказал об изменениях, которые произойдут в союзе после назначения Александра Дюкова.



«На сколько процентов изменится исполком? Членов исполкома 27 человек, один из них президент РФС. Сейчас будет выбираться 22 человека, четверо будут добираться на майской конференции. Отчётная конференция будет в мае. Двух кандидатов выберет Дюков позже, пока нет представителя от болельщиков, потому что будет либо новая структура, либо переформирование старой. Представителя женского футбола тоже сейчас не будет.



От РПЛ в исполком выдвинулись Гинер, Федун и Галицкий. Других особых изменений не вижу. Безусловно, структурные изменения тоже будут. Но Дюков сказал, что никто не будет косить по живому по персоналу РФС, но брать новых сотрудников — это его прерогатива. Изменения будут, возможно, будет сокращение или расширение исполкома.



Переедет ли РФС из Москвы в Санкт-Петербург? Я знаю график Дюкова, он в Москве бывает чаще, чем в Санкт-Петербурге. Что касается вашего вопроса, то слухов было много, но такого, что половина «Зенита» перейдёт сюда или переезд офиса РФС в Питер, этого не будет», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Прядкин: у РФС нет проблем с УЕФА из-за отсутствия альтернативы Дюкову