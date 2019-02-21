Мората: меня раздражает VAR, но я ничего не могу с этим поделать

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората поделился мыслями о работе системы видеоповторов (VAR) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0), а также выразил мнение, что туринский клуб по-прежнему является фаворитом их пары.



Напомним, в середине второго тайма Мората забил гол после подачи, однако взятие ворот было отменено, поскольку на видеоповторе судья увидел, что в ходе борьбы форвард толкнул в спину защитника Джорджо Кьеллини.



«VAR меня раздражает, но я ничего не могу с этим поделать. По крайней мере, с его помощью ничего не назначили в наши ворота. Что касается Кьеллини, он мой друг. Я сказал ему, что он не может требовать от судьи свистка после каждого касания с соперником.



Думаю, «Ювентус» всё ещё фаворит нашей пары. Потому что это «Ювентус». Нам предстоит отправиться на один из самых непростых стадионов в мире для гостевых команд», — приводит слова Мораты Marca.



Ответный матч «Ювентус» – «Атлетико» состоится в Турине 12 марта.

VAR в Лиге чемпионов: кто-нибудь понимает, как это работает? Спорные эпизоды из матчей «Атлетико» – «Ювентус» и «Шальке» – «Манчестер Сити».