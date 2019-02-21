VAR в Лиге чемпионов: кто-нибудь понимает, как это работает?

А вот и новая история с использованием системы VAR в Лиге чемпионов, которая точно завершится скандалом! По ходу первого тайма матча «Атлетико» – «Ювентус» случился спорный эпизод у штрафной чемпиона Италии. Нападающий хозяев Диего Коста убегал к воротам гостей и упал после единоборства с защитником Маттиа Ди Шильо.

Лига чемпионов. «Атлетико» — «Ювентус» — 2:0. Как это было Все подробности матча.

Немецкий судья Феликс Цвайер тут же указал на «точку». Однако, получив подсказку от ассистентов, работающих с видеоповторами, изменил своё решение – назначил штрафной. При этом на экране появилась надпись на английском языке «нет фола, нет пенальти». Полный абсурд! Раз Ди Шильо не нарушал правила, откуда взялся штрафной?

Самое интересное, что на повторе действительно сложно разглядеть фол со стороны игрока «Ювентуса». Кажется, Диего Коста симулировал, стремясь заработать одиннадцатиметровый. В таком случае судья должен был удалять нападающего «Атлетико», поскольку тот уже имел жёлтую карточку, Правда если приглядеться, можно заметить, что итальянец попал сопернику в пятку. Поэтому Цвайер зафиксировал фол Ди Шильо.

Во втором тайме Цвайеру опять потребовалась помощь системы VAR. Нападающий «Атлетико» Альваро Мората забил в ворота своей бывшей команды гол, который мог стать победным. Сказочный сценарий? Нет! Перед ударом испанец толкнул в спину Джорджо Кьеллини. В данном случае немецкому арбитру было легко стать положительным героем.

Но самое поразительное, что спустя несколько минут Цвайер засчитал гол в столь же спорном моменте! Хосе Мария Хименес, похоже, сфолил на игроке «Ювентуса» за секунды до того, как нанести удар по воротам. Очевидно, немецкий судья настолько устал от этих повторов, что просто отказался от помощи видеоассистентов.

Другой странный момент произошёл в параллельном матче «Шальке» – «Манчестер Сити». Незадолго до перерыва при счёте 0:1 испанский судья Карлос Дель Серро Гранде назначил пенальти в ворота чемпиона Англии, потратив на принятие решения три-четыре минуты. Даниэль Калиджури наносил удар по воротам «горожан», мяч попал в руку Николасу Отаменди и вылетел за пределы поля. Арбитр назначил угловой, но был атакован игроками немецкой команды. После этого Гранде посоветовался с видеоассистентом и поменял решение – пенальти. Однако и на этом эпизод не завершился. Пауза почему-то затянулась, судья подозвал капитанов команд и что-то с ними обсуждал. «Шальке» всё равно пробил одиннадцатиметровый, тем не менее теперь противники VAR, утверждающие, что использование новой системы будет убивать динамику и зрелищность игры, получают дополнительный козырь на руки.

Более того, и в эпизоде с первым забитым мячом в Гельзенкирхене Гранде попросил помощи у видеоассистента. Игроки «Шальке» утверждали, что перед голевой атакой случился фол со стороны «Ман Сити». Скорее всего, та ситуация повлияла на момент с пенальти.

Скандалы с VAR начались с матча «Аякс» – «Реал». Теперь эта тема получит продолжение сразу двумя матчами. Кто-то вообще понимает, как в Лиге чемпионов используют эти видеоповторы?