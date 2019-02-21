Фабрегас: результаты «Челси» досадны, но я верю в команду

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мыслями о последних результатах своей бывшей команды – лондонского «Челси», а также выразил уверенность, что синие по-прежнему могут завершить сезон с трофеями.



«Такие вещи иногда происходят. Это очень досадно, любой команде непросто пережить поражения со счётом 0:4 или 0:6. Конечно, для меня результаты «Челси» стали неожиданностью, потому что при мне за пять лет в клубе такого ни разу не происходило. В любом случае у них отличная команда, и я верю в неё.



Я уверен, «Челси» всё ещё способен завоевать трофеи в этом сезоне. Верю в это на сто процентов. Сейчас команде нужно лишь собраться, пришло время для этого. Ещё ничего не потеряно. Они всё ещё могут бороться за многие вещи», — цитирует Фабрегаса Football.London со ссылкой на CNN Sport.

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