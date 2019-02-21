«Ростов» арендовал Мевлю у «Зенита»

«Ростов» на официальном сайте объявил о переходе на правах аренды защитника «Зенита» Михи Мевли. Словенский футболист уже присоединился к новой команде.

«Миха, добро пожаловать в жёлто-синюю семью!» — говорится в сообщении клуба из Ростова-на-Дону.

Фото доступно на странице «Ростова» в «Инстаграме».

Мевля выступал за «Ростов» с 2016 по 2017 год. В составе команды 28-летний защитник провёл 39 матчей и забил 2 мяча.

Миха является игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он принял участие в 6 встречах.

«Ростов», набрав 24 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В 17 матчах команда Валерия Карпина одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

3 марта «Ростов» проведёт выездную игру 18-го тура РПЛ с «Енисеем». Начало встречи запланировано на 14:00 мск.