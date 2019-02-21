Озил — в стартовом составе «Арсенала» на матч с БАТЭ

Лондонский «Арсенал» и БАТЭ объявили стартовые составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, который состоится сегодня, 21 февраля, на стадионе «Эмирейтс».

Лондонцы включили в стартовый состав полузащитника Месута Озила, который в последние месяцы редко выходил в основе.

«Арсенал»: Чех, Лихтштайнер, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Гендузи, Джака, Мхитарян, Озил, Ауйоби, Обамейянг

Запасные: Лено, Сократис, Колашинац, Торрейра, Рэмси, Суарес, Нкетиа.

БАТЭ: Щербитский, Риос, Волков, Филипенко, Филипович, Бага, Драгун, Симович, Милич, Скавыш, Стасевич.

Встреча состоится в Лондоне и начнётся в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, первая игра завершилась домашней победой клуба из Беларуси со счётом 1:0.