«Зенит» — «Фенербахче»: видеотрансляция послематчевой пресс-конференции

Сегодня, 21 февраля, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоялся ответный матч 1/16 плей-офф Лиги Европы. «Зенит» нанёс поражение «Фенербахче» со счётом 3:1 и вышел в 1/8 финала турнира.

После окончания встречи, в 23:00, состоится послематчевая пресс-конференция, в которой примут участие главные тренеры команд — Сергей Семак и Эрсун Янал. На «Чемпионате» доступна прямая видеотрансляция пресс-конференции.

«Зенит» вышел вперёд в самом начале встречи. Новичок команды Сердар Азмун грудью скинул мяч под удар Магомеду Оздоеву. На 37-й минуте преимущество хозяев удвоил уже Азмун, замкнув навесную передачу Себастьяна Дриусси. Ещё до перерыва турецкие футболисты сократили отставание в счёте: отличный удар в девятку удался Мехмету Топалу. Победный мяч в составе «Зенита» на 76-й минуте забил Азмун. Иранец после передачи Дзюбы вышел один на один с голкипером «Фенербахче» и использовал свой шанс.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержал «Зенит». Футболисты из Санкт-Петербурга вышли в 1/8 финала Лиги Европы.