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«Зенит» — «Фенербахче». Пресс-конференция
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Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Фенербахче» и выйти в 1/8 финала ЛЕ

Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Фенербахче» и выйти в 1/8 финала ЛЕ
Футбол / Лига Европы

«Зенит» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы нанёс поражение «Фенербахче». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Зенит» вышел вперёд в самом начале встречи. Новичок команды Сердар Азмун грудью скинул мяч под удар Магомеду Оздоеву. На 37-й минуте преимущество хозяев удвоил уже Азмун, замкнув навесную передачу Себастьяна Дриусси. Ещё до перерыва турецкие футболисты сократили отставание в счёте: отличный удар в девятку удался Мехмету Топалу. Победный мяч в составе «Зенита» на 76-й минуте забил Азмун. Иранец после передачи Дзюбы вышел один на один с голкипером «Фенербахче» и использовал шанс.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержал «Зенит». Футболисты из Санкт-Петербурга вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Чемпионат вёл прямую текстовую трансляцию матча.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
3 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 – Оздоев – 4, 2:0 – Азмун – 37, 2:1 – Топал – 43, 3:1 – Азмун – 76
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