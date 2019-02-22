Азмун претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге Европы.

В число претендентов вошли: нападающий «Зенита» Сердар Азмун, форвард «Ред Булл Зальцбург» Патсон Дака, полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия и хавбек «Челси» Каллум Хадсон-Одои.

В матче с «Фенербахче» (3:1) на счету Азмуна дубль и результативная передача. Во встрече с «Брюгге» (4:0) Дака также оформил дубль. Гол и передача Сарабии позволили «Севилье» обыграть «Лацио» (2:0). Хадсон-Одои принял участие в разгроме «Мальмё» (3:0), в его активе один гол.

Сегодня, 22 февраля, в Ньоне состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Начало — 15.00 мск. На этой стадии турнира команды из одной страны могут встретиться друг с другом.