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Дзола госпитализирован из-за осложнений после операции

Дзола госпитализирован из-за осложнений после операции
Футбол / Англия

Джанфранко Дзола, помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, госпитализирован из-за осложнений после операции на желчном пузыре, сообщает Sky Sports.

Итальянский специалист был прооперирован на прошлой неделе, однако после выписки из больницы возникли осложнения, из-за которых он был вынужден вернуться в госпиталь. По этой причине Дзола отсутствовал на тренерской скамье в матчах лондонцев с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и «Мальме» в Лиге Европы.

Отмечается, что Дзола может не принять участия в подготовке «Челси» к финальному матчу Кубка лиги с «Манчестер Сити» 24 февраля. Ранее в СМИ сообщалось, что итальянец временно возглавит «Челси» в случае увольнения Сарри за неудовлетворительные результаты.

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