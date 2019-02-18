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Дзола: мы не изменим своих футбольных взглядов, это пойдёт на пользу «Челси»

Дзола: мы не изменим своих футбольных взглядов, это пойдёт на пользу «Челси»
Футбол / Англия

Тренер «Челси» Джанфранко Дзола рассказал, что на постановку новой игровой модели при наставнике Маурицио Сарри требуется время.

«Откуда вы знаете, что мы не вносим изменений? Мы корректируем кое-что, поскольку я понимаю, что мы играем в АПЛ, но мы корректируем это без радикальных изменений для нашей игровой философии. Наше игровое направление остаётся неизменным. Два года назад вы, вероятно, задавали подобный вопрос Пепу Гвардиоле. Я помню это. Я помню, что вы всегда спрашивали его об игре от линии обороны. Я помню вопросы Пепу. Он сказал, что это не подлежит обсуждению, что это часть его игры, что он знает, что переживает трудный момент, но не намерен меняться.

Возможно, он изменился. Думаю, Гвардиола сильно прибавил, потому что его команда лучше обороняется, лучше прессингует и лучше атакует, так что он адаптировался, но он не изменил своих футбольных взглядов. Думаю, у нас сейчас очень похожий момент. Есть много вопросов и сомнений по поводу того, что мы делаем, но мы стараемся адаптироваться к лиге и вносим некоторые изменения. Но мы не изменим своих футбольных взглядов или того, что по нашему убеждению пойдёт на пользу этому клубу, в противном случае мы бесполезны», — цитирует Дзолу пресс-служба клуба.

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