Форвард «Аль-Хиляля» Гомис напугал бол-боя своим празднованием гола

Экс-форвард сборной Франции Бафетимби Гомис, выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», напугал бол-боя своим празднованием гола в матче с «Аль-Иттихадом» (2:0).

Форвард отличился на 67-й минуте и принялся праздновать гол в своём фирменном стиле — пародируя пантеру. Мальчик, подающий мячи, в этот момент сидел на стуле за пределами поля, и он настолько был напуган действиями француза, что убежал.

Впрочем, работники стадиона успокоили ребёнка, а затем Гомис принёс ему извинения и подарил свою футболку.

33-летний Гомис перешёл в «Аль-Хиляль» прошлым летом из «Галатасарая». Сумма трансфера составила € 6 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Саудовской Аравии, в которых стал автором 16 забитых мячей.