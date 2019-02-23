Ферран Торрес: «Краснодар» — более проходимый соперник, но они сейчас на ходу

Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. Испанскому клубу в соперники достался «Краснодар».

«Краснодар» может быть более проходимым соперником, чем другие клубы, оставшиеся в турнире. Тем не менее, матчи с «Краснодаром» нужно рассматривать, как финал. Только в этом случае у нас будет больше шансов выйти в следующий раунд.

С «Краснодаром» будет нелегко, этот клуб силён, занимает второе место в своей лиге. Похоже, что зимняя пауза не стала для них проблемой. «Краснодар» прошёл «Байер», видно, что клуб набрал хороший ход», — приводит слова Торреса Euro Press.

Первый матч 1/8 финала «Валенсия» — «Краснодар» состоится 7 марта в Испании. Ответную встречу команды проведут в России 14 марта.