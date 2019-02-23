Симеоне могут наказать за жест в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может быть дисквалифицирован на матчи Лиги чемпионов за непристойный жест, показанный во время празднования гола в ворота туринского «Ювентуса» в первом матче 1/8 финала турнира (2:0), сообщает La Gazzetta dello Sport. Напомним, аргентинский специалист после гола схватился за брюки в области паха.



По информации источника, УЕФА может завести на Симеоне дисциплинарное дело на основании отчёта бригады арбитров матча. Отмечается, что на руку аргентинскому специалисту может сыграть то, что он признал ошибку и принёс извинения.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.