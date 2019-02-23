Кейн на 2 недели раньше вернулся на поле после травмы, он сыграет с «Бёрнли»

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн был включён в стартовый состав на матч 27-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». Встреча состоится сегодня в Лондоне, начало — в 15:30 мск.

В середине января Кейн получил повреждение связок левой лодыжки. Ожидалось, что игроку понадобится полтора месяца на восстановление и что он не сможет вернуться на поле раньше начала марта. Тем не менее 18 февраля 25-летний нападающий уже провёл первую тренировку. При этом изначально врачи «шпор» полагали, что возвращение форварда к занятиям произойдёт на две недели позже.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

«Тоттенхэм» с 60 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.