Зырянов уверен, что «Зенит» и «Краснодар» способны выиграть Лигу Европы

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Константин Зырянов поделился ожиданиями от выступления российских клубов в Лиге Европы. Напомним, в 1/8 финала турнира «Зенит» проведёт матчи с «Вильярреалом», а «Краснодар» — с «Валенсией».



«Вспомню свой 2008 год, когда мы выиграли Кубок УЕФА. Команда, которая проходит „Байер“ и „Вильярреал“, завоевывает кубок. „Краснодар“ уже прошёл „Байер“, „Зениту“ осталось пройти „Вильярреал“, как мы в 2008 году, и успех будет за одной из команд, я буду болеть за «Зенит».



Вся игра начинается с 1/4 финала, когда почувствуют, что осталось два шага до финала. 1/16 финала ещё ладно, вылетели — и ладно. А в четвертьфинале надо вцепиться, как мы это сделали. Желаю нашим командам удачи. У нас ЦСКА и “Зенит» завоевывали Кубок УЕФА, выиграли два финала, наши команды в финалах ещё не терпели поражений", — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лунёв: «Зенит» ждут очень трудные матчи с «Вильярреалом»