Лунёв: «Зенит» ждут очень трудные матчи с «Вильярреалом»

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».



«Тот факт, что «Вильярреал» идет на 18 месте в испанской Примере, ещё ни о чем не говорит. Пример «Фенербахче» это доказывает. У них дела в чемпионате тоже идут не лучшим образом, однако турки дали нам настоящий бой. Думаю, с испанцами нас ждут очень трудные матчи. На поле с обеих сторон выходит по 11 футболистов. От них всё и будет зависеть в конкретный момент времени», — приводит слова Лунёва официальный сайт «Зенита».



Первый матч «Зенит» — «Вильярреал» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 7 марта. Ответная встреча пройдёт 14 марта в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал».

Стали известны даты проведения матчей между «Зенитом» и «Вильярреалом»